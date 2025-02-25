CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, toplumda af beklentisi olduğunu savundu, af düzenlemesinin yeni yargı paketine eklenmesini istedi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, vatandaşın mutfağındaki yangının büyük olduğunu savundu.
İktidardan seçim öncesi verdiği sözleri unutmamasını isteyen Sarıgül, "Bütün belediye işçilerine, kamuda taşeron çalışan işçi arkadaşlarımıza kadro verilmesi şart. Emniyet mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesi şart. Sözleşmeli vatan görevi olmaz. Uzman çavuşlara kadro verilmesi şart. Öğretmen maaşlarının yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmasını şart olarak görüyorum." dedi.
AF ÇAĞRISI
Toplumda af beklentisinin olduğunu savunan Sarıgül, "Parlamento olarak bu beklentiyi görmezden gelemeyiz. Af düzenlemesinin yargı paketine eklenmesi şart. Buradan Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum: 'Affet Türkiyem' diyorum. Haksızlığa uğrayanları affet, annelerin hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet." diye konuştu