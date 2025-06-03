TBMM’de sabaha kadar ele alınan ve bir gün önce 16.00’da başlayıp ertesi gün 07.00’de tamamlanan infaz ve örtülü af kanun teklifi görüşmelerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılmaması, eleştiri konusu oldu.

Muhalefet “Bakan nerede?” diye sordu, yanıt alamadı. Bakan Tunç’un hacca gittiği ortaya çıktı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Komisyon toplantısına katılmayan Bakan bey hacca gitmiş, Allah kabul etsin, kanun teklifinin ne kadar ciddiye alındığı anlaşılıyor” sözleriyle Bakan Tunç’a tepki gösterdi.

YARDIMCILARI DA YOK

Komisyon toplantısına bakan yardımcılarının da gelmediğini belirten Öztunç, “Kanun teklifinin ne kadar ciddiye alındığı sayın bakan yardımcısının dahi burada olmamasından anlaşılıyor” dedi. AKP’li Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ise “Kanun teklifi sahiplerimiz komisyon toplantısına katıldı, bu yönde bir saygısızlık söz konusu değil” yanıtını verdi.