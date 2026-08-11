Dün Meclis'te kabul edilen Çerçeve Yasa ile PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye dönmeleri halinde 'infaz ertelemesi' almalarına ve cezaevine girmekten kurtulmalarına imkan tanınırken, PKK'dan bugün kritik bir itiraf geldi.



Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan HPG, 2020 yılında Şırnak'ta öldürülen Selahattin Güngen ve İzzet Batmaz için yaptığı açıklamada iki ismin Cudi Dağı'nda 'istihbaratçı' oldukları düşünülerek PKK unsurları tarafından öldürüldüğünü ancak yapılan araştırmalarda olay bölgesine yalnızca avlanma faaliyeti için geldiklerinin anlaşıldığını duyuruldu.



ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER



Terör örgütü, Güngen ve Batmaz'ın üzerinde silah, dürbün ve telsiz bulunması nedeniyle Türk askeri ya da istihbarat personeli olarak görüldüğü ve bu nedenle öldürüldüklerini açıkladı.



Masum iki canı katletmelerine karşın herhangi bir özür dilemeyen ya da pişmanlık belirtmeyen PKK, Güngen ve Batmaz ailelerine başsağlığı diledi.