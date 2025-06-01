Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 20.30'daki depremin yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

BİNGÖL'DE DE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kiğı'ya yaklaşık 1.5 kilometre mesafede meydana gelen depremin saat 12.26'da ve 7 kilometre derinlikte olduğu kaydedilmişti.

Aynı bölgede 12.55'te artçı bir sarsıntı daha meydana geldiği kaydedilirken sarsıntının büyüklüğünün 3.6 olduğu derinliğinin ise 11.13 kilometre olduğu kaydedildi.