Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 20 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın ardından açıklanan sözlü sınav sonuçları, kamuoyunda yeni bir liyakat tartışması başlattı. Yazılı sınavda en yüksek puanları alan çok sayıda adayın mülakatta düşük puan verilerek elendiği, buna karşılık yazılı puanı düşük bazı adayların yüksek sözlü puanlarla başarılı sayıldığı öne sürüldü. Tepkilerin ardından Mil-Sen ve Mil-Büro Sen, mülakatların iptali için yargıya başvuracaklarını açıkladı.

DERECE YAPAN ADAYLAR MÜLAKATTA ELENDİ

İddialara göre yazılı sınavda birinci, ikinci ve üçüncü olan adaylar başta olmak üzere yüksek puan alan çok sayıda personel, sözlü sınavda verilen düşük puanlar nedeniyle görevde yükselme hakkını kaybetti. Buna karşın yazılı sınavdan düşük puan alan bazı adayların yüksek mülakat puanlarıyla başarılı ilan edilmesi, objektiflik ve liyakat ilkelerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

SONUÇLAR İKİ AY SONRA AÇIKLANDI

Tepki çeken bir diğer konu ise sonuçların açıklanma süreci oldu. AFAD'da sözlü sınavlar 6-24 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak mülakat sonuçları, sınavların tamamlanmasının üzerinden 62 gün geçtikten sonra, 26 Haziran 2026 tarihinde ilan edildi.

Yazılı ve sözlü sınav puanlarının karşılaştırmalı şekilde kamuoyuyla paylaşılmaması da eleştirilerin odağına yerleşti. Branşlarında yazılı sınavı birincilikle tamamlayan adayların önemli bölümünün mülakatta elenmesi, torpil ve kayırmacılık iddialarını güçlendirdi. Sürece memurların yanı sıra sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş tepki gösterdi.

"KAMU VİCDANI DERİNDEN YARALANDI"

Mülakat sonuçlarını değerlendiren Mil-Sen ve Mil-Büro Sen Genel Başkanı Mücahit Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa" ifadelerini kullandı.

Çelik, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"AFAD Görevde Yükselme Sınavı mülakat sonuçları kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Yazılı sınavda 93 puan alan personele sözlü sınavda 60 puan verilmesi, buna karşılık 60 puan alan personele sözlü sınavda 90 puan verilmesi gibi çok sayıda örnek, mülakat sürecinde objektiflik ve liyakat ilkelerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Liyakatin gözetilmediği yerde adalet, adaletin olmadığı yerde ise kurumsal güven tesis edilemez."

MÜLAKATLARIN İPTALİ İÇİN YARGIYA BAŞVURULACAK

Mil-Sen Konfederasyonu ile Mil-Büro Sen, görevde yükselme sürecinde hukukun üstünlüğü, emeğin karşılığının korunması ve liyakat ilkesinin sağlanması amacıyla sözlü sınavların iptali için yargıya başvuracaklarını duyurdu.