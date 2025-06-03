AFAD, "Dün gece (03.07.2025) saat 02.17'de Muğla, Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız tarafından çalışmalar devam ediyor." açıklamasını yaptı. Deprem sonrası herhangi bir yıkımın olmadığı, bir kişinin panik atak nedeniyle, 69 kişinin de yüksekten atlama, panik atak vb. nedenlerle depremlerden etkilendiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem, Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa illerimizde hissedilmiştir.Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarına başlanmış olup depremin etkili olduğu illerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

"HERHANGİ BİR YIKIM BULUNMAMAKTA"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Depremin hissedildiği İllerimizde -an itibariyle -herhangi bir yıkım bulunmamaktadır. AFAD Başkan Yardımcısı Sn. Hamza Taşdelen ile Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sn. Dr. Sadi Ergin çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye intikal etmişlerdir.

Muğla ilimiz Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde 2 adet hasar tespit talebi alınmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasar tespiti yapmak üzere ekipler sevk edilmiştir.

"BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 69 KİŞİ YARALANDI"

-Muğla ilimiz Fethiye ilçesinde, 1 vatandaşımız panik atak nedeniyle hayatını kaybetmiş, yüksekten atlama, panik atak vb. nedenlerle 69 vatandaşımız depremden etkilenmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerini önemle hatırlatırız.