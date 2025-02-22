AFAD, Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 23 Şubat Pazar günü; sabah saatlerinden itibaren; bölgenin batısından başlamak üzere Doğu Karadeniz'de görülecek kar sağanaklarının, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun olması beklendiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Yağışların, yarın (Pazar) gece saatlerinde Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

-Vatandaşlarımızın kar yağışlarına bağlı buzlanma ve dolayı, çığ riski, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.