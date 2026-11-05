Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DE ADANA'DA

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 03.41'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan olan sarsıntı yerin 10,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.