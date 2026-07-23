Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.26'da merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan bir deprem kaydedildi. AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. #DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Akçadağ (Malatya)

Tarih:2026-07-23

Saat:10:26:44 TSİ

Enlem:38.35067 N

Boylam:37.86183 E

Derinlik:11.46 km

Detay:https://t.co/Vl6SzPVk6e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 23, 2026

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.