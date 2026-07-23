Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.26'da merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan bir deprem kaydedildi.
AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2026-07-23
Saat:10:26:44 TSİ
Enlem:38.35067 N
Boylam:37.86183 E
Derinlik:11.46 km
Detay:https://t.co/Vl6SzPVk6e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 23, 2026