İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin artçıları devam ediyor. AFAD Deprem Dairesi'nin açıkladığı son verilere göre Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem Silivri açıklarında yerin 7 km altında saat 17.52'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edindiği verilere göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.