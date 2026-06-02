Giresun’da 18-29 Mayıs tarihleri arasında etkili olan yoğun yağışların ardından il merkezi ile bazı ilçe, köy ve mahallelerde heyelan ve kaya düşmeleri meydana geldi.

Giresun Valiliği’nin yazılı açıklamasında, yaşanan afetler nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar ve yol kapanmaları oluştuğu, çok sayıda evin de risk altında kaldığı belirtildi. AFAD ekiplerinin saha incelemeleri sonucunda Bulancak ilçesinde ciddi risk tespit edildiği ifade edildi. Bu kapsamda Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma tipi heyelan nedeniyle 16 ev, Kovanlık beldesi Merkez Mahallesi’nde 11 ev ve Soğuksu Mahallesi’nde 6 ev olmak üzere toplam 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tahliyelerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Tahliye edilen vatandaşların ekiplerin koordinasyonunda güvenli alanlara yönlendirildiği, çoğunun ise yakınlarının yanına yerleştirildiği öğrenildi. Öte yandan bölgede risk durumunun detaylı değerlendirilmesi amacıyla Kovanlık beldesi ve çevresinde LİDAR destekli dron ölçüm ve etüt çalışmaları sürdürülürken, Giresun AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin ihbarlar doğrultusunda saha gözlem ve teknik incelemelerine devam ettiği, gelişmelere göre gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.