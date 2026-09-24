Şanlıurfa merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ ve Malatya'da da hissedilirken, depremin büyüklüğüne ilişkin Kandilli'den açıklama geldi. Vatandaşlar, “Deprem mi oldu?”, “Az önce deprem nerede oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem verileri takip ediliyor. Diyarbakır’da deprem mi oldu? Şanlıurfa'da çevre illerde hissedilen sarsıntının ardından gözler AFAD son depremler listesine çevrildi. Kandilli Rasathanesi depremin 5.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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