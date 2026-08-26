Türkiye'de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler üzerinden takip ediliyor. Son depremler listesinde yer alan sarsıntılardan biri de Kayseri'de kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.53'te kaydedilen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntının ardından ekipler bölgede saha tarama çalışmalarına başladı.

KAYSERİ'DEKİ DEPREM SONRASI SON DURUM

Depremin ardından AFAD ve ilgili ekipler tarafından bölgede inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre yıkım veya yaralanmaya ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor.

Ekiplerin bölgedeki kontrolleri sürerken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesinde gün içinde meydana gelen diğer sarsıntılar da yer alıyor. Yetkililer, bölgedeki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Güncellenen deprem listesine göre Türkiye'de en son Kahramanmaraş Ekinözü'nde saat 11.08'de 2.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Büyüklük 2.0 (ML) Yer Ekinözü (Kahramanmaraş) Tarih(TS) 26-08-2026 11:08:41 Enlem 38.0687 Boylam 37.2182 Derinlik 6.91 (KM)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ