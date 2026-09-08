Avusturya'da yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte, okullarda 14 yaş altındaki kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı resmen yürürlüğe girdi.

Düzenleme, ülke genelindeki tüm kamu ve özel okullarda giyilebilecke "geleneksel Müslüman baş örtülerini" yasaklıyor.

Muhafazakar Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokratlar (SPÖ) ve liberal Neos koalisyonu tarafından getirilen yasa, iktidar tarafından "cinsiyet eşitliğine net bir bağlılık" ve genç kızların haklarını koruma adımı olarak tanımlanıyor.

Muhafazakar ÖVP üyesi Entegrasyon Bakanı Claudia Bauer, başörtüsünü "bir baskı simgesi ve kız çocuklarını erken çocukluktan itibaren kontrol etme aracı" olarak nitelendirdi.

Yasanın ülkede Müslüman karşıtı duyguları körüklediğini ve anayasaya aykırı olabileceğini belirten eleştirmenler karara tepki gösterdi.

ANAYASAYA AYKIRI MI?

Avusturya Resmi İslam Cemaati (IGGÖ) temsilcisi Carla Amina Baghajati, BBC'ye yaptığı açıklamada kurumun "yasağa kesin bir şekilde karşı çıktığını" vurguladı.

Baghajati, "Bunun din özgürlüğü temel hakkını haksız yere kısıtladığına ve Müslüman kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkilediğine inanıyoruz. Çocukları korumak yerine, belirli bir dini uygulamayı hedef alıyor ve desteklediğini iddia ettiği çocukları dışlama riski taşıyor," ifadelerini kullandı.

IGGÖ, temel haklarının ihlal edildiğine inanan kız çocukları ve ailelerinin vakaları Anayasa Mahkemesi'ne taşıması durumunda yasal süreçleri destekleyeceğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi, 2020 yılında ilkokullardaki benzer bir yasağı Avusturya'nın dini tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

OKULDA BAŞÖRTÜSÜNÜN CEZASI 800 EURO

Yasağın uygulanması sürecinde öğretmenlerin, başörtüsü takan öğrencilerle ve velileriyle bir dizi görüşme yapması bekleniyor.

İhlallerin tekrarlanması halinde çocuk koruma hizmetlerine haber verilecek ve son çare olarak velilere 800 Euro'ya kadar para cezası kesilebilecek.

Yeşiller Partisi'nden Sigi Maurer, liberal NEOS üyesi Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr'i "yeni çatışmalar yaratmak ve bunları öğretmenlerin sırtına yüklemekle" suçlayarak öğretmenlerin halihazırda büyük bir yük altında olduğunu belirtti.

SİYASETÇİDEN 'İSLAMI YASAKLAYIN' ÇIKIŞI

Fransa'da 20 yılı aşkın süredir okullarda başörtüsü ve göze çarpan tüm dini sembollerin taşınması yasak iken, Avusturya'daki yasa Fransa'daki mevzuattan farklı olarak doğrudan Müslüman kadınların taktığı baş örtülerini hedef alıyor.

Avusturya; Fransa, Belçika ve Danimarka gibi diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kamuya açık alanda peçe kullanımını halihazırda yasaklıyor.

Diğer yandan muhalefetteki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yasağın yetersiz olduğunu savunarak hem öğrenciler hem de öğretmenler için genel bir yasak çağrısında bulundu.

FPÖ'den Ricarda Berger, Avusturya'da ve okullarda siyasal İslam'a yer olmadığını söylerken, Başbakan Christian Stocker da kamu yayıncısı ORF'ye bir "İslam devletinde yaşamak istemediğini" ifade ederek siyasal İslam'ın anayasal olarak yasaklanmasını istedi.