Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen seçimlerde elde ettiği ezici zafer, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Şansölye Friedrich Merz'i zora soktu.
Oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak birinci çıkan AfD karşısında oy oranı yüzde 17'de kalan CDU, tarihi bir hezimet yaşadı.
Seçim sonuçlarının ardından Berlin'de basının karşısına çıkan Şansölye Merz, alınan sonucun partisini temelinden sarstığını belirterek tüm baskılara rağmen görevini sürdüreceğini ifade etti.
MERZ KOLTUĞUNU BIRAKMIYOR
Yaşanan hezimeti değerlendiren Şansölye Merz, "Bu, CDU'nun yıllardır, hatta onlarca yıldır uğradığı en kötü seçim yenilgisi. Tabii ki bunun sonuçları olmak zorunda" dedi.
Kendi kamuoyu desteğinin düşüklüğünün seçim sonuçlarında rol oynadığını kabul eden Merz, "Bu seçim kampanyasında kişisel olarak sürekli bir gündem maddesi olduğumu biliyorum. Ben de dahil olmak üzere, insanlara tüm duygusal boyutlarıyla daha etkili bir şekilde ulaşmaya çalışmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Koltuğunu bırakmayacağını vurgulayan Almanya Şansölyesi, "Reform yolunda ilerleme kararlılığım tamdır. Vazgeçmek benim için bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.
ALMANYA'DA TAŞLARI YERİNDEN OYNADI
Eyalet meclisinde tek başına çoğunluğu sağlamak için sadece üç sandalyeye ihtiyacı bulunan AfD ve 35 yaşındaki adayı Ulrich Siegmund, diğer partilerden milletvekillerini ikna ederek Nazi döneminden bu yana Almanya'daki ilk aşırı sağcı eyalet hükümetini kurmayı hedefliyor.
Sandık çıkış anketleri seçmenlerin mevcut siyasi yapıcılar ve ekonomi yönetiminden derin bir memnuniyetsizlik duyduğunu gösterirken, Merz'in performansını onaylayanların oranı yüzde 9'da kaldı.
Seçim zaferinin ardından konuşan AfD Eş Başkanı Alice Weidel ise partisinin 2029'da yapılacak genel seçimlerde yüzde 40 oy oranını hedeflediğini belirtti.