Güven kırıldığında geri dönüşü yok! Astrolojik yorumlara göre burçlar arasında en zor affeden burcun Akrep olduğu ortaya çıktı. Derin duyguların ve sezgilerin burcu olan Akrepler, affetmek konusunda oldukça ketum davranıyor.

Kırıldığında sessizleşen, içine dönen ve soğuk bir duvar ören Akrepler, yapılan bir hatayı kolay kolay unutamıyor. Uzman astrologlara göre bunun temel nedeni Akrep burcunun yaşadığı duyguları aşırı yoğun hissetmesi. Birini hayatına almakta zorlanan bu burç, güvenini boşa harcadığını düşündüğünde duygusal dünyasında büyük bir yıkım yaşıyor.

"AFFETSEM BİLE UNUTMAM"

Akrep burçları genellikle şunu söyler: “Affetsem bile unutmam”

İşte tam da bu cümle, onların ruh halini özetliyor. Affetmek onlar için bir iyilik değil, içsel bir savaş. Birini affetmek, onunla tekrar samimi olmak anlamına gelmiyor. Hatta çoğu zaman affettiklerini sansalar da, aynı duvarı tekrar örüyorlar.

Akreplerin bu tavrı bazen 'kinci' olarak değerlendirilse de aslında bu durum, duygusal derinliklerinden ve travmaları unutmamak istemelerinden kaynaklanıyor.

PEKİ, AKREP NASIL AFFEDER?

Bir Akrep’i affettirmek istiyorsanız:

* Ona dürüst olun.

* Suçunuzu kabul edin ve geçiştirmeyin.

* Zaman tanıyın.

* Onun duygularını küçümsemeyin.

* Aksi hâlde, bir kez güvenini kırdığınız Akrep’in geri dönüşü olmayabilir.