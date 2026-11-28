Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinde bir ortaokulun yanındaki evde meydana gelen patlamada en az 7 öğrenci hayatını kaybetti, 97 öğrenci ise yaralandı. Hurriyat Radyosuna konuşan Kunar eyaleti bilgi ve kültür müdürü Samiul Haq Haq Bayan, yaralıların çoğunun Nangarhar Bölge Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi. Bayan, evde madencilik amacıyla depolanan patlayıcıların Kunar-Nuristan yolu boyunca da kullanıldığını söyledi. Patlamanın, yakınlardaki birkaç eve de zarar verdiği bildirildi. Pakistan sınırında yer alan Kunar vilayetinden gelen soruşturma ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ağustos ayında, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki bir okul kompleksine düzenlenen el bombalı saldırıda, 9 ile 14 yaşları arasındaki 40’tan fazla çocuk yaralandı.

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