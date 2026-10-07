Afganistan Sınırlar, Kabileler ve Aşiret İşleri Bakanı Nurullah Nuri, Pakistan'ın Afganistan'a yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Nuri, "Afganistan'ın sabrını ve hoşgörüsünü istismar etmeyin" uyarısında bulundu.

İSLAMİ VE ULUSLARARASI İLKELERİ İHLAL EDİYORLAR

Gazni vilayetinde düzenlenen bir toplantıda konuşan Bakan Nuri, Pakistan'ın Afganistan'a yönelik askeri saldırılarının "iyi komşuluk ilişkileri, İslami ilkeler ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini" savundu.

Afganistan'ın toprak bütünlüğünü korumak için her türlü kapasiteye sahip olduğunu belirten Nuri, ülkesinin askeri gücüne dikkat çekti.

"GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARIN"

Pakistan'ın askeri ve istihbarat kurumlarına yönelik uyarılarını sürdüren Nuri, "Afganların sabır ve hoşgörüsünü istismar etmeye çalışmayın. Pakistan'ın askeri ve istihbarat kurumları geçmişten ders çıkarmalı" dedi.

İki Müslüman komşu ülke arasındaki gerilim, son dönemde Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla yeniden gündeme geldi. İslamabad yönetimi saldırıları "terörle mücadele operasyonları" olarak nitelendirirken, Kabil yönetimi saldırıları "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor.