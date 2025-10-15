Suriye'nin Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet el Şaraa, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Bu ziyaret, Şaraa ve Putin'in ilk yüz yüze gelişi oldu.

Görüşmenin en önemli konularından biri ise, Moskova'da sürgün hayatı yaşayan devrik Suriye Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'ye teslim edilmesi.

AFP'nin haberine göre Şaraa Putin'den, Suriye'nin kanlı geçmişinin mimarı olan Esad'ın iadesini isteyecek. Putin'in ne cevap vereceği ise merak konusu.

ŞARAA'NIN KOZU, RUSYA'NIN ASKERİ ÜSLERİ

Bu ziyaret, Esad devrildikten sonra kurulan yeni Suriye hükümetinin ilk Rusya ziyareti olacak.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir başka yetkili, gündemde ekonomik ve siyasi konuların yanı sıra Suriye kıyısındaki Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri üslerinin statüsünün de yer aldığını belirtti.

Rusya'nın Akdeniz'deki iki askeri üssü olan Hmeymim ve Tartus üsleri, Rusya için büyük önem taşıyor.

Şaraa'nın, bu üsleri koz olarak kullanacağı düşünülüyor. Ancak Suriye makamları resmi bir açıklama yapmadı.

ESAD MOSKOVA'DA NE YAPIYOR?

Alman basınında yer alan haberlere göre Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'daki yaşamı, katliamlarıyla anılan Esad'ın eski yaşamıyla alakası yok.

Habere göre Esad, demir bir yumrukla yönettiği Suriye'den kaçtıktan sonra, kendisini tamamen dünyadan soyutladı.

Moskova yakınlarında Rus güvenlik güçleri tarafından korunan lüks bir apartmanda yaşadığı belirtilen Esad’ın, çevresinin korumalarla dolu olduğu ve neredeyse tüm zamanını internetten bilgisaya oyunu oynayarak geçirdiği iddia edildi.

Haberde ayrıca mermer banyolarla donatılmış rezidanstan dışarı çıkmaktan kaçındığı da aktarıldı.

Şimdi Esad, özel şef tarafından hazırlanan, kontrol edilmiş yemeklerini bilgisayar karşısında yiyor.