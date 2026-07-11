Agence France-Presse (AFP) Türkiye ofisinde çalışan ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi gazeteciler, aylardır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle iş bıraktı. İstanbul Şişli'deki AFP ofisine "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart asılırken, çalışanlar ücret artışı taleplerinin karşılanmasını istedi.

Grev kararı alan gazeteciler, artan yaşam maliyetleri karşısında ücretlerinin alım gücünü koruyabilmesi için en az resmi enflasyon oranında zam yapılmasını talep ettiklerini, ancak işverenin bu talebi kabul etmediğini belirtti.

Gazeteci Yasin Akgül, son yıllarda maaşlara yapılan artışların yüksek enflasyon nedeniyle kısa sürede etkisini yitirdiğini ifade etti. İstanbul'da kira, eğitim ve temel ihtiyaç harcamalarının önemli ölçüde arttığını belirten Akgül, bu koşullar altında enflasyonun altında kalan ücret artışını kabul etmediklerini söyledi.

Gazeteci Burçin Gerçek de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde en az resmi enflasyon oranında ücret zammı ve prim talep ettiklerini, ancak işverenin bunun altında bir teklif sunduğunu dile getirdi. Maaşlarını Türk lirası üzerinden aldıklarını hatırlatan Gerçek, yükselen kira, eğitim ve temel yaşam giderlerinin çalışanlar üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını ifade etti.

AFP Türkiye yönetimi ile Türkiye Gazeteciler Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine alınan grev kararının ardından sendika üyesi çalışanlar, talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.