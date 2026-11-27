Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP) fotoğraf ve görüntü içeriklerinin paylaşıldığı AFP Forum platformu, siber saldırının ardından geçici olarak erişime kapatıldı. Ulusal basındaki haberlere göre saldırı, 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece gerçekleşti. AFP yönetimi, saldırının AFP Forum'u hedef aldığını bildirdi. Yönetimin açıklamasında, saldırı tespit edilir edilmez ajans ekiplerinin platformu korumak için devre dışı bıraktığı belirtilerek, "Tedbir amacıyla AFP Forum, geçici olarak erişime kapalı." ifadesi kullanıldı. Saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirten AFP yönetimi, "Bu aşamada, bu saldırının faillerinin kimliği hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz." açıklamasını yaptı.

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