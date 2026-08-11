Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü üstlendiği A.B.İ.’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. OGM Pictures imzalı dizinin ikinci sezon çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanırken, sezon finali öncesinde ekipten ayrılan Afra Saraçoğlu’nun ardından hikâyenin de önemli ölçüde değişeceği öğrenilmişti. Yeni sezonda İmirzalıoğlu’nun partnerinin kim olacağı ise kulislerin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

YENİ SEZONDA HEM HİKÂYE HEM EKİP DEĞİŞİYOR

A.B.İ.’nin sezon finalinde Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Çağla karakterinin hikâyeden ayrılmasıyla birlikte dizinin yeni sezonunda farklı bir döneme geçileceğinin sinyalleri verilmişti. Bu değişim yalnızca oyuncu kadrosuyla sınırlı kalmadı.

Dizinin senaristi ve yönetmeni de değişti. İlk sezonu Ertan Kurtulan’ın kaleme aldığı A.B.İ.’yi yeni sezonda Yağız Alp Akaydı yönetecek.

İkinci sezon çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanırken, gözler şimdi Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısına geçecek yeni kadın oyuncuya çevrildi.

O KADIN OYUNCU İÇİN BERGÜZAR KOREL İDDİASI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin sezon finalinde yalnızca ayakları görülen ve yeni kadın karakter olduğuna işaret edilen oyuncunun kim olacağı konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Yeni kadın başrol için Bergüzar Korel’e teklif götürüldüğü öğrenildi. Korel’in kendisine yapılan teklifi değerlendirdiği ve kararını yakın zamanda ileteceği belirtildi.

Korel’in projeye dahil olması halinde A.B.İ.’nin ikinci sezonunda dikkat çeken bir buluşma da gerçekleşmiş olacak.

11 YIL SONRA YENİDEN AYNI PROJEDE Mİ?

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu, 2012-2015 yılları arasında ekrana gelen ve toplam 115 bölüm süren Karadayı dizisinde başrolleri paylaşmıştı. İkilinin performanslarıyla büyük ses getiren yapım, Türk televizyon tarihinin unutulmaz projeleri arasında yer aldı.

Şimdi ise yıllar sonra iki oyuncunun A.B.İ.’de yeniden partner olma ihtimali gündemde.

Korel’in teklife vereceği yanıt, dizinin ikinci sezonundaki kadın başrolün kim olacağını da netleştirecek. A.B.İ.’nin yeni sezonunda hikâyenin nasıl şekilleneceği ve Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısına hangi karakterin çıkacağı ise şimdiden merak ediliyor.