'Yalı Çapkını' dizisinin başladığı dönemde Mert Yazıcıoğlu ile beraber olan Afra Saraçoğlu, ilişkisini bir anda bitirmiş, Mert Ramazan Demir hakkında çıkan aşk dedikodularını da reddetmişti.

Saraçoğlu ile Demir, bir yaz günü denizin ortasında dudak dudağa yakalanınca ortada bir ilişki olduğu belgelenmiş oldu.

Sevgili olduklarını kısmen kabullenen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birkaç kere beraber görüntülendiyse de özel hayatları hakkında konuşmama konusunda hep kararlı davrandı.

Geçen günlerde ise Mert Ramazan Demir'in Ulus'ta Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı eve değil de Etiler'deki bekar evine başka bir kadınla girdiği görüntülendi.

İkilinin ayrıldığı konuşulurken Afra Saraçoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine gören Afra, Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptırdı.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı belirtilen ikilinin daha sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği öne sürüldü.