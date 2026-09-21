Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Saraçoğlu, ilk olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Ardından Adli Tıp Kurumu ve savcılık nezdindeki prosedürleri tamamlanan ünlü oyuncu, işlemlerin bitmesiyle serbest bırakıldı.
MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Afra Saraçoğlu, yurt dışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben, adli tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır."