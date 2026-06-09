Afra Saraçoğlu ile iş insanı Poyraz Yosmaoğlu'nun ilişkisi kameralara yansıdı. Bebek'te otomobillerinin içerisinde görüntülenen ikili, magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu.

''OK'' İŞARETİ YAPTI

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, basın mensuplarının ilişkileriyle ilgili sorular yönelttiği Saraçoğlu, camı açmadan el hareketiyle "ok" işareti yaptı. Oyuncunun bu hareketi, yeni ilişkisine yönelik ilk yorum olarak değerlendirildi.

YURT DIŞI TATİLLERİ OLAY OLMUŞTU

Saraçoğlu ile Yosmaoğlu'nun adı daha önce Kopenhag ve Madrid'de birlikte görüntülenmeleriyle gündeme gelmişti. Bebek'teki görüntülerle birlikte çiftin ilişkisi de netlik kazanmış oldu.

İkili, kısa süre sonra bulundukları noktadan ayrıldı.