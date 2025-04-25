Oyunculuk kariyerine 2016 yılında 'İkinci Şans' filmi ile başlayan ve son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anıldı.

Saraçoğlu'nun 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'la geçen aylarda boşanan Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İddiaya göre Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk Galataport'ta yemek yerken görüntülendi. İkilinin yemek yerken görüntülenmesi aşk iddialarını beraberinde getirdi.

Bu iddianın ardından ise beklenen açıklama Buruk'tan geldi. Muhabir Online'da yer alan habere göre, Okan Buruk konuyla ilgili "Kesinlikle doğru değil" dedi.

OLAYIN PERDE ARKASI

Olayın perde arkasında ise şu detay ortaya çıktı:

Afra Saraçoğlu'nun son dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam, Okan Buruk'un yakın arkadaşı. Aynı yemekte bulunmaları, söylentilerin fitilini ateşledi.

Bu arada Gazete Magazin'e konuşan oyuncu da "Öyle bir şey yok" dedi.