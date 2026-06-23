AFRA SARAÇOĞLU'NUN TATİL POZLARI GÜNDEM OLDU
Oyuncu Afra Saraçoğlu, yoğun çalışma temposunun ardından kısa bir tatil molası verdi. A.B.İ. dizisindeki performansıyla yoğun bir sezon geçiren Saraçoğlu, sezon yorgunluğunu atmak için deniz tatili yaptı.
Saraçoğlu, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ
Yeni projeleri ve oyunculuk kariyeriyle son dönemde sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu, bu kez tatil paylaşımıyla dikkat çekti.
Konum bilgisi paylaşmayan oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Tatil anlarını takipçileriyle paylaşan Saraçoğlu'nun doğal halleri kısa sürede beğeni topladı.
TATİL KARELERİNE YOĞUN İLGİ
Siyah bikini tercih eden 28 yaşındaki oyuncu, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin ilgisini çekti. Saraçoğlu'nun tatil pozları sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum aldı.
Başarılı oyuncu, yoğun geçen sezonun ardından verdiği molayla yeni projeleri öncesinde enerji topluyor.
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