'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Öğretmen', 'Kardeş Çocukları', 'Yeşilçam' gibi birçok projede rol alan ama özellikle en son yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu oyunculuğu kadar özel hayatıyla da hep gündemde...

Mert Yazıcıoğlu'nun ardından 'Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birliktelik yaşayan Saraçoğlu geçen haftalarda ilişkiyi sonlandırmıştı.

Dizisinin final yapmasının ardından da Amerika'ya hem iş hem tatil için giden Afra Saraçoğlu bu kez soluğu Yunanistan'da aldı.

Patmos Adası'nda güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlara ait kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Saraçoğlu, gönderisine de "Ahhhh, asla unutmayacağım, beni kutsuyorsun Patmos!" notunu düştü.

Oyuncunun tatil fotoğraflarına binlerce beğeni geldi.