'Yalı Çapkını' 101. bölümüyle final yaptı. Dizide üç sezon boyunca 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar Instagram'daki paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu, son paylaşımında yeni imajını gözler önüne serdi.

Uzun süredir kullandığı kahverengi saçlarını sarıya duyuran Saraçoğlu, X'te (eski adıyla Twitter) TT oldu.

Değişimiyle çok konuşulan Afra Saraçoğlu'nun yeni halini beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı.

Yorumlarda "Gün teyzeleri gibi", "Yaşından 3 kat yaşlı olmuş", "Çok çirkin bir sarı", "Yapma Afra eski haline dön" denişdi.