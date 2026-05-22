Televizyon dünyası, "A.B.İ." dizisinden gelen şok ayrılık haberiyle çalkalanıyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, projeye veda etme kararı aldı. Yapımda "Çağla" karakterine hayat veren güzel oyuncunun, önümüzdeki günlerde ekrana gelecek olan 17. bölüm finaliyle birlikte ekibe ve izleyicilerine veda edeceği öğrenildi.

YAŞ FARKI TARTIŞMALARI KRİZE DÖNÜŞTÜ

Kulislerden sızan bilgilere göre bu radikal ayrılığın arkasında, projenin başından beri süregelen bazı huzursuzluklar yatıyor. Dizinin yayına girmesiyle birlikte Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu arasındaki 23 yaş farkı, sosyal medyada gündem olmuş ve izleyicilerin tepkisini çekmişti. Saraçoğlu'nun da bu durumdan derin bir rahatsızlık duyduğu ve aslında projenin en başından beri bu rolde yer almak istemediği iddia edildi.

SETTE HİÇBİR ZAMAN MUTLU OLAMADI

Yaşanan bu süreçle ilgili en çarpıcı değerlendirme ise ünlü gazeteciden geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programında konuya ilişkin kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Mehmet Üstündağ, ünlü oyuncunun dizi setinde hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olmadığını ve bu mutsuzluğun neticesinde ayrılık kararını kaçınılmaz olarak aldığını belirtti.

EŞLER AYNI DİZİDE BULUŞUYOR

Afra Saraçoğlu'nun ani ayrılık kararı üzerine yapım şirketinin boşalan başrol koltuğu için Kenan İmirzalıoğlu'nun gerçek hayattaki eşi Sinem Kobal ile görüştüğü öne sürüldü. 2016 yılında dünyaevine giren çift, bu gelişmeyle birlikte kariyerlerinde bir ilke imza atacak. Kobal'ın kadroya dahil olması durumunda, ünlü çift evliliklerinin ardından ilk kez aynı dizide birlikte kamera karşısına geçerek boy göstermiş olacak.