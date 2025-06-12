'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Öğretmen', 'Kardeş Çocukları', 'Yeşilçam' gibi birçok projede rol alan ama özellikle en son yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu'nun yeni projesi merakla bekleniyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Saraçoğlu'nun Disney Plus'ın yeni dizisi 'Pera'nın başrolü olduğunu ve dizide bir sosyal medya fenomenini canlandıracağını açıkladı.

Oyuncunun 'Pera' dizisindeki partnerinin de Furkan Andıç olduğu belirtildi.

Şu an projeyle imza aşamasında olan Andıç, 8 bölümlük 'Pera' dizisinde 'Adam' isimli fırıncıya hayat verecek.

Furkan Andıç son olarak TRT Tabii için çekilecek 'Muhabir' dizisi kadrosundan sevgilisi Aybüke Pusat'a destek verdiği için çıkarılmıştı.