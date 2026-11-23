Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu'nun ilişkisi doludizgin devam ediyor. İkili, önceki akşam İstanbul Bebek'te bir mekânda birlikte vakit geçirdi. Gece yarısı mekândan çıkan sevgililer, patlayan flaşlarla kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

YAĞMURDAN KAÇARKEN ISLANDILAR

Gazetecileri karşılarında gören Saraçoğlu ve Yosmaoğlu, kahkaha atarak yollarına devam etti. Ancak çiftin gecesi, aniden bastıran sağanak yağmurla hareketlendi. Yağmurdan kaçmak için adımlarını hızlandıran ikili, muhabirlerden de müsaade isteyerek konuşmak istemediklerini belirtti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Muhabirlerin ilişkileri hakkındaki sorularını yanıtlayan Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, "Her şey yolunda" demekle yetindi. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte gazetecilerden izin isteyen sevgililer, hızla uzaklaştı.

Bir süre yürüyen çift, daha sonra Poyraz Yosmaoğlu'na ait eve girdi.