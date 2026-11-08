Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir Poyraz Yosmaoğlu ile aşk yaşadığı konuşulan oyuncu, sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, böylece haklarındaki iddiaları da yeniden gündeme taşıdı.

AŞK SORUSUNA KISA VE NET YANIT

Magazin muhabiri Akif Yaman'ın haberine göre; Nisan ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, ilişkileri hakkında bugüne kadar sessiz kalmayı tercih etti. Yosmaoğlu'na yöneltilen ilişkinin nasıl gittiği sorusuna ise kısa ve net bir yanıt geldi.

Poyraz Yosmaoğlu, aşk hayatıyla ilgili soruya “Gayet iyi” yanıtını verdi.