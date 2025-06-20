Uganda’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki tanıtım kampanyası kapsamında Türk iş dünyasıyla bir dizi temasta bulundu. Kampanya boyunca yatırım fırsatları anlatıldı, turizm tanıtım toplantıları düzenlendi ve çeşitli yerel ticaret odalarıyla doğrudan ilişkiler kuruldu.

UGANDA'YA ÖZEL TUR

Uganda’nın sunduğu doğal güzellikler ve yatırım potansiyeli, gala yemekleri, kültürel etkinlikler ve fabrika gezileriyle desteklendi. Uganda heyeti, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Uganda’ya özel tur paketlerinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

'ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, kampanya sonrası yaptığı değerlendirmede, son dönemde Türk turist sayısında artış gözlemlediklerini söyledi. Doğrudan uçuşların başlamasıyla birlikte bu artışın ivme kazanmasını beklediklerini belirten Tiperu, Uganda’nın eşsiz doğası ve kültürünün Türk gezginler için önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

Kampanyanın kültürel ayağında ise Afrika'nın zengin mirasını tanıtan bir sergi ve defile düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, Afrikalı Büyükelçi ve Misyon Şefleri Eşleri Derneği’nin (ASHOM) 10. yıl dönümüne özel olarak organize edildi.