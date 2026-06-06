İstanbul'da hafta sonu planı yapanlar için güneşli bir hava hakim olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, 6 Haziran Cumartesi günü kent genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü etkili olacak.
Gün içerisinde hava sıcaklığının en düşük 18, en yüksek ise 29 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Açık ve ılıman havanın pazar günü de etkisini artırarak devam edeceği, termometrelerin 30 dereceyi göstereceği bildirildi.
Hafta sonunu açık havada değerlendirmek isteyen İstanbullular için bugün ve yarın herhangi bir yağış riski bulunmuyor.