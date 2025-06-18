Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin hava durumu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. MGM verilerine göre, cuma günü Afrika üzerinden gelecek sıcak hava sistemi yurt genelinde etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların 34 dereceyi aşması bekleniyor.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Ancak cuma günü yaşanacak bu sıcak hava dalgası kısa süreli olacak. Hafta sonuna girerken Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava sistemi yurda giriş yapacak. Bu sistemle birlikte sıcaklıkların birçok bölgede yaklaşık 10 derece birden düşmesi öngörülüyor. İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 24–25 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin bugün yayımladığı tahminlere göre; Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde, özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç bölgelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer kesimlerde normallere yakın olacak.