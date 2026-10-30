Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Aralık 2025'te aldığı Afrika Uluslar Kupası'nı dört yılda bir düzenleme kararından vazgeçti. CAF İcra Kurulu, turnuvanın iki yılda bir yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Alınan karar Avrupa ve Süper Lig kulüplerini zora sokacak. Avrupa futbolunda sezonun ortasına denk gelen Afrika Ulular Kupası nedeniyle, birçok takım yıldız oyuncularından eksik mücadele etmek zorunda kalıyor. Son düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig takımlarından 21 futbolcu kendi ülkelerinin milli takımlarına davet edilmişti.

CAF Başkanı Patrice Motsepe, dört yıllık düzene geçişte Afrika Uluslar Ligi'nin oluşturacağı gelirlerin, Afrika Uluslar Kupası'nın sağladığı ekonomik katkıyı kısa vadede karşılayamayacağını kabul etti.

Yeni takvime göre turnuva 2027 ve 2028'de düzenlenecek. Dünya Kupası nedeniyle 2030'da yapılmayacak organizasyon, 2031 ve 2033'te devam edecek. Söz konusu yıllarda turnuva takvimi sezon ortasına geleceği için Süper Lig ve Avrupa kulüpleri kadro planlamasında büyük değişiklikler yapmak durumunda kalacak.