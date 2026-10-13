Organizasyondan yapılan açıklamada, Formula 1'in Ruanda ile imzalanan 10 yıllık anlaşmayla 1993'ten sonra ilk kez Afrika kıtasına döneceği belirtildi. Uzun vadeli anlaşma kapsamında ülkedeki ilk yarışın, Ruanda'nın Bugesera bölgesinde inşa edilecek ve tamamlanması 2030'lu yılları bulacak pistte gerçekleştirileceği ifade edildi. EN SON 1993 YILINDA Afrika kıtasındaki son F1 yarışı, 1993 yılında Güney Afrika'da düzenlenmişti. Fransız Alain Prost, yarışı Brezilyalı Ayrton Senna'nın önünde birinci sırada tamamlamıştı.

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