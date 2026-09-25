Mısır Milli Takımı’nın kaptanı ve Trabzonspor’un göz bebeği Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası elemeleri tarihinin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu. Süper Lig’de de 7 golle zirvede olan Salah, milli formayla çıktığı 28 maçta 20 kez fileleri sarstı. Yıldız futbolcu; Afrika Kupası elemelerinde Nijeryalı Victor Osimhen ve Senegalli Sadio Mane gibi kıtanın en büyük devlerini ardında bıraktı.

ANGOLA MAÇI 22.00’DE

Tarihi krallık yarışında en yakın rakibi Victor Osimhen 17 golle ikinci sırada kalırken, Sadio Mane ise 15 golle Salah’ın çok gerisinde yer alıyor. Afrika Uluslar Kupası elemelerinde bu akşam sahne alacak olan Fırtına’nın kralı, saat 22.00’de oynanacak Angola maçında gol şovuna devam etmeye ve kendi kırdığı bu muazzam rekoru ulaşılması imkânsız bir noktaya taşımaya kararlı!