Bölge halkı tarafından manevi bir sembol ve kutsal bir alan olarak kabul edilen tepe, altındaki yaklaşık 62 milyar dolar değerindeki stratejik maden rezervi nedeniyle iki dev ülkenin madencilik devlerini karşı karşıya getirdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA KULLANILIYOR

Sorunun odağında, dünyada son derece nadir bulunan ve çeliği daha hafif, esnek ve dayanıklı hale getirmesiyle savunma, havacılık ile otomotiv sanayiinde kritik rol oynayan niyobyum elementi yer alıyor.

Ayrıca elektrikli araç bataryaları, rüzgar türbinleri ve akıllı telefon gibi yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılan zengin nadir toprak elementleri rezervleri de krizin ana nedenini oluşturuyor.

ABD, PEKİN'İN BU ALANDAKİ TEKELİNİ KIRMAYA ÇALIŞIYOR

Küresel nadir toprak elementlerinin rafinasyonunda ve işlenmesinde yaklaşık %90'lık bir pazar payına sahip olan Pekin yönetimi hakimiyetini pekiştirmeyi hedeflerken, Washington ise Çin'in bu alandaki tekelini kırmayı ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor.

Bu kapsamda ABD'li yetkililer, Kenya'nın ham maddeleri işlenmeden ihraç etmesi yerine yerel işleme sanayisini geliştirmesini destekleyecek kapsamlı finansman ve yatırım teklifleriyle ihalelerde öne geçmeye çalışıyor.

YEREL HALK TEPKİLİ

Her iki ülkenin şirketleri ve diplomasisi bölgeyi geliştirme haklarını almak için uluslararası ihale sürecinde amansız bir yarışa girerken; tepeyi ata mirası, kutsal ibadet ve şifa alanı olarak gören yerel topluluklar ise kutsal alanlarının kazılarla tahrip edilmesinden ve bölgesel gerilimden derin endişe duyuyor.

Kenya hükümetinin, trilyonca şilin değerindeki bu devasa maden rezervi için hangi küresel güce işletme ruhsatı vereceği ise merakla bekleniyor.