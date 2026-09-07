Sonbahara yaklaşırken yaz mevsiminin kavurucu etkileri ülkeyi henüz tam anlamıyla terk etmiyor. Meteoroloji kaynaklarından elde edilen son verilere göre, Türkiye Afrika üzerinden hızla ilerleyen yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Hava Forum platformu tarafından yapılan uyarılarda, çöl sıcakları olarak adlandırılan bu sistemin termometreleri yeniden yukarı çekeceği ve yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkmasına neden olacağı belirtildi.

KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Vatandaşların bunaltıcı hava koşullarına karşı hazırlıklı olması istenirken, kavurucu sıcakların en yoğun hissedileceği tarihler de netlik kazandı. Uzmanların son değerlendirmelerine göre, Afrika kaynaklı bu yeni sıcak hava dalgası, etkisini en güçlü şekilde 12 ve 13 Eylül tarihlerine denk gelen hafta sonunda gösterecek.