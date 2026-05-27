Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes askeri tatbikatı sırasında yaptığı açıklamalarda, birçok Afrika ülkesinin Türkiye’nin Somali’de başarıyla uyguladığı güvenlik ve ekonomik iş birliği modelini kendi ülkelerinde de hayata geçirmek için Ankara’nın kapısını çaldığını duyurdu.

Ankara'nın askeri eğitim, teknik destek ve altyapı yatırımlarıyla kıtadaki nüfuzunu her geçen gün artırdığı belirtilirken, Türk yetkililer çeşitli Afrika devletlerinin daha derin bir askeri ortaklık kurmak amacıyla resmi başvurularda bulunduğunu aktardı.

Bakan Güler, gelen yoğun talepler doğrultusunda Afrika ülkelerinin silahlı kuvvetlerine eğitim ve kapasite geliştirme desteği vermeyi sürdürdüklerini belirterek, "Somali’de uyguladığımız modelin benzerini isteyen başka ülkeler de bulunuyor, bu talepleri titizlikle değerlendiriyoruz" dedi.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Türkiye ile Somali arasındaki çok yönlü ilişkilerin temeli, 2011 yılında atılmaya başladı. Zamanla kapsamlı bir askeri ve ekonomik ortaklığa dönüşen bu süreç doğrultusunda Türkiye, bugün yurt dışındaki en büyük askeri üssünü Mogadişu’da bulunduruyor.

Ankara, ülkede modern hastaneler ve şirketler kurmanın yanı sıra başkentin stratejik limanını ve havalimanını da işletiyor. Türk askeri üssünde bugüne kadar binlerce Somalili asker eğitilirken, çok sayıda subay da ileri düzey eğitim almaları için Türkiye’ye gönderildi.

ANKARA F-16'LARI GÖNDERDİ

Ankara, son dönemde Somali kıyılarında hidrokarbon kaynakları arayan Türk enerji sondaj gemilerini korumak amacıyla bölgeye üç adet F-16 savaş uçağı, ATAK taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve deniz unsurları konuşlandırarak askeri kapasitesini sahaya yansıttı.

Sürece yakın kaynaklar, Afrika ülkelerinin Türkiye'den talep ettiği modelin temel felsefesini, Ankara’nın önce güvenlik ve istikrarı sağlaması, ardından ekonomik altyapının geliştirilmesine katkı sunarak elde edilen gelirleri yerel toplumla paylaşması olarak özetliyor.