Fas, Akdeniz kıyısında Melilla şehri yakınlarında inşa ettiği devasa Nador Batı Akdeniz liman projesinde vites artırdı. Toplam yatırımı 4,7 milyar avroyu aşan ve 2026 yılının son çeyreğinde ticari işletmeye geçmesi planlanan proje, Fas'ın küresel deniz ticaretindeki konumunu güçlendirmeyi ve Avrupa ile Afrika arasındaki lojistik hatlarını kontrol etmeyi hedefliyor.

Projenin tüm bileşenlerinin ise 2027 yılı boyunca kademeli olarak faaliyete alınması öngörülüyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, dev konteyner gemilerini elleçlemek üzere tasarlanan ilk dev vinçler ve elektrikli depolama sistemleri limana ulaşarak kurulum aşamasına geçti.

Nador şehrine yaklaşık 30 kilometre mesafede konumlanan kompleks, denize uzanan 5,4 kilometrelik rıhtım ve bariyerleriyle başlangıçta yıllık 5 milyon konteyner kapasitesine sahip olacak.

Proje sadece bir liman olmakla kalmayıp, ilk etapta 700 ila 800 hektarlık bir alana kurulan ve gelecekte 8 bin hektara kadar genişletilebilecek devasa bir serbest ticaret ve sanayi bölgesine de ev sahipliği yapacak.

İSPANYA TEDİRGİNLİK İÇİNDE

Fas'ın bu hamlesi, İspanya tarafında derin bir tedirginlik yaratmış durumda. Ülkenin ulusal karayolu ağına bağlanacak yeni otoyol projeleriyle desteklenen Nador Batı Akdeniz limanı, Tangier Med limanıyla birlikte Fas'ın toplam elleçleme kapasitesini yıllık 17 milyon konteynere çıkaracak.

Büyük yatırımları devasa liman merkezlerinde toplama stratejisi izleyen Fas'ın bu hızlı yükselişi, Akdeniz'deki lojistik haritasını yeniden şekillendirirken yıllardır bölge ticaretini domine eden İspanyol limanlarının pazar payını da doğrudan tehdit ediyor.