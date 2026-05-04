Güney Afrika’nın stratejik kapısı Mozambik, sahip olduğu devasa enerji ve maden rezervlerini ekonomiye kazandırmak için rotasını Çin’e kırdı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Mozambik Devlet Başkanı Daniel Chapo arasında Pekin’de imzalanan kapsamlı anlaşma, Afrika’nın kaynakları üzerindeki küresel rekabette yeni bir perde açtı.

Anlaşmanın odağında, Mozambik’in sahip olduğu 5 trilyon metreküplük devasa doğalgaz rezervi ile lityum ve grafit gibi kritik maden yatakları yer alıyor. Çin, bu zengin kaynaklara erişim karşılığında Mozambik’e sadece yatırım değil, aynı zamanda ülkenin kuzeyinde enerji projelerini tehdit eden terörle mücadele için askeri eğitim ve ekipman desteği de taahhüt etti.

Batılı ülkelerin sadece hammadde tedariğine odaklanan stratejisinin aksine Pekin; haritalama, altyapı, yerel sanayileşme ve güvenlik iş birliğini içeren "hepsi bir arada" bir paket sundu.

KEŞFEDİLMEMİŞ REZERVLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAK

Bu hamleyle Çin, ABD'nin bölgedeki maden yatırımlarına karşı stratejik bir üstünlük kurmayı hedefliyor. Özellikle elektrikli araç bataryaları için hayati önem taşıyan madenlerin işlenmesi ve güvenli sevkiyatı konusunda Mozambik ile el sıkışan Pekin, Afrika'nın enerji ve hammadde pazarındaki hakimiyetini perçinlemiş oldu. Anlaşma uyarınca Çinli uzmanlar, bölgedeki keşfedilmemiş rezervleri gün yüzüne çıkaracak jeolojik araştırmalara da öncülük edecek.