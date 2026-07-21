Haziran ayında yeniden Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım, son yıllarda futbol tartışmalarının yanı sıra savunma sanayi şirketi Dearsan Shipyard ile sık sık gündeme gelmişti.



Çok sayıda Afrika ülkesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için de inşa ettikleri hücumbotlarını geçtiğimiz yıl denize indiren şirket, Afrika ülkeleri ile yeni projeler için protokol imzalamıştı.





TANZANYA'DAN YILDIRIM'A KÖTÜ HABER



HaberDenizde'den Çelik Çelikyaman'ın haberine göre, şu ana kadar bitme aşamasına gelmesi planlanan tersane, Tanzanya tarafında yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle durduruldu.

Tanzanya hükümeti, ülkede temeli dün atılan Tabora’dan Kigoma’ya uzanan standart hat demiryolu (SGR) ile Dearsan tarafından inşa edilmesi planlanan Katabe Tersanesini birbirini tamamlayan, eş projeler olarak görüyordu.

Demiryolu projesinin tam olarak çalışması için Tanganika Gölü üzerinde de taşımacılık yapılması ve bunun için de vagon taşıyan çift taraflı gemilerin inşa edilmesi gerekiyordu. İşte bu projeleri de Katabe Tersanesi gerçekleştirecekti.

Tersanede, roll-on/roll-off teknolojisini kullanarak 25 adede kadar vagon, ağır araç ve / veya 65 binek otomobil taşıyabilen gemiler inşa edilecekti.





129 MİLYON DOLARLIK PROJE DURDU

Bölgenin de ilk yabancı yatırımı olan tersane, 129 milyon dolara mal edilecek ve 300 kişiye çalışma olanağı sağlayacaktı.

Öte yandan Dearsan Tersanesi ile Tanzanya hükümeti arasında iki de gemi inşa sözleşmesi imzalanmıştı. Buna göre, “çalışmaları durdurulan” Katabe Tersanesi’nde inşa edilmesi planlanan, 3.500 GRT’lik ilk Ro-Ro’nun 25 tır, 25 vagon veya 65 binek otomobil kapasitesine sahip olması planlanıyordu. Tanganika Gölü’nde Kigoma Limanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Kalemie Limanı arasında çalışacak ve ulaşımı altı saate indirmesi planlanan geminin değerinin 63.467 milyon $ olacağını belirtilmiş ve 36 ay içinde tamamlanması planlanmıştı.

İkinci gemi ise Victoria Gölü’nde çalışacak ve kamyonlar ile vagonlar dahil olmak üzere 3.000 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktı. 58 milyon dolarlık bu projenin ise 24 ay içinde tamamlanması bekleniyordu.











