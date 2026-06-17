Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalar ile tepki toplayan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Muhoozi Keinerugaba, Türkiye'nin ülkesinde alacağı projeleri iptal ettirmek için babasıyla görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.



Türkiye'yi İsrail'e yönelik açıklamaları nedeniyle suçlayan, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat talep eden ve Türkiye'deki en güzel kadını kendisine eş olarak seçeceğini açıklayan Keinerugaba, küstah açıklamalarının ardından Türk şirketi Yapı Merkezi'nin kazandığı ve Uganda'nın en büyük projesi olan 3,2 milyar dolar değerindeki STG demiryolu hattı ihalesini iptal ettirmek için babasıyla görüşeceğini duyurmuştu.





TÜRK ŞİRKETE 3,2 MİLYAR DOLARLIK DARBE



Şu anda Uganda'nın Savunma Kuvvetleri Komutanı da olan Muhoozi Keinerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda girişimleri sonucunda Türk şirketine verilen ihalenin iptal edildiğini açıkladı.



Keinerugaba, paylaşımında demiryolu projesi ile çok sayıda Çin merkezli şirketin ilgilendiğini ve Türklere ihtiyaçlarının olmadığını belirtti.





MELONİ'YE BAŞLIK PARASI TEKLİF ETMİŞTİ



Skandal açıklamaları ile Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da hedef haline gelen Keinerugaba, daha önce de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye evlenme teklifi etmiş ve 'başlık parası' olarak 100 inek verebileceğini duyurmuştu.