Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'den alınarak Fas'a verilen şampiyonluk için karar günü geldi. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal'in itirazına ilişkin kararını 24 Kasım 2026'da açıklayacak. Senegal, ocak ayında oynanan finalde Fas'ı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon olmuştu. Ancak karşılaşmanın son dakikalarında Fas lehine verilen penaltıya tepki gösteren Senegalli futbolcular, sahayı 14 dakika terk etmişti. Afrika Futbol Konfederasyonu, finalden iki ay sonra Senegal'i hükmen mağlup sayarak kupayı Fas'a verdi. Bu karara itiraz eden Senegal, hakemin maçı devam ettirdiğini ve sahadaki sonucun geçerli olduğunu savunuyor. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, tarafları 8 Ekim'de dinlemişti.

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