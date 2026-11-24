Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Senegal'in itirazı üzerine 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın Fas'a verilmesi kararını bozdu. Mahkeme, Senegal'i turnuvanın şampiyonu ilan etti. Senegal, finalde Fas'ı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Ancak karşılaşmanın son dakikalarında Fas lehine verilen penaltıya tepki gösteren Senegalli futbolcular, sahayı 14 dakika terk etmişti. İKİ AY SONRA KUPA FAS'A VERİLMİŞTİ Afrika Futbol Konfederasyonu, finalden iki ay sonra Senegal'i hükmen mağlup sayarak kupayı Fas'a vermişti. Bu karara itiraz eden Senegal, hakemin maçı devam ettirdiğini ve sahada alınan sonucun geçerli olduğunu savunmuştu. CAS'ın kararıyla şampiyonluk yeniden Senegal'e geçti.

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