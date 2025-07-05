Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, bugün batıdan başlayarak ülke genelinde yükselmeye başlayacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Açık alanda bulunacak vatandaşların ise dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bölgelere Göre Hava Durumu:

Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Edirne 37°C, Kırklareli 35°C, Balıkesir 34°C, İstanbul 31°C.

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Manisa 39°C, Denizli 38°C, İzmir 37°C, Afyonkarahisar 31°C.

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Antalya 37°C, Adana 36°C, Isparta ve Hatay 33°C.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sivas çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor. Eskişehir 32°C, Ankara 30°C, Konya 29°C.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Düzce 31°C, Bolu 30°C, Sinop 28°C, Zonguldak 27°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun’da yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Amasya 28°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C, Artvin 17°C.

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Malatya 32°C, Van 21°C, Kars 19°C, Erzurum 17°C.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 34°C, Gaziantep ve Siirt 32°C, Mardin 30°C.