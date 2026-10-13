Afrika kaynaklı toz taşınımı, yağışlarla birlikte çamur yağışı ihtimalini gündeme getirdi. Hava Forum'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, atmosferdeki tozun yağmurla birleşerek yeryüzüne ulaşabileceği ifade edildi.

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Afrika'dan bir miktar tozumuz geldi. Yağışla birleşince çamur olarak düşecek. Panik yapmayalım, sonrasında yağış bol temizlenecek."

Çamur yağışı, atmosferde taşınan toz ve kum parçacıklarının yağmur damlalarına karışmasıyla meydana gelir. Bu durum, özellikle yağışın ardından araçların camlarında, balkonlarda ve açık alanlardaki yüzeylerde tozlu, çamurlu izler oluşmasına neden olabilir.